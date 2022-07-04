Арина Соболенко ответила, общается ли с детьми своего бойфренда от прошлого брака

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, поддерживает ли контакт с детьми своего возлюбленного, бывшего хоккеиста сборной Беларуси, а ныне тренера Константина Кольцова от прошлого брака.

Соболенко проводила в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Общаетесь ли вы с детьми Кости?» — спросил один из подписчиков. «Я нормальный человек и с удовольствием общаюсь с детьми», — ответила Арина.

У Кольцова три сына от прошлого брака – Даниил, Александр и Стефан. Напомним, в апреле 2020 года жена Кольцова Юлия объявила о расставании с мужем. Женщина намекнула на причину развода: «Обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете», — написала Юлия, при этом отметив на совместном снимке с Кольцовым аккаунт Соболенко.