Арина Соболенко показала свои татуировки. Фото

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко выложила новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка показала свои татуировки.
Один из подписчиков спросил Арину, сколько у неё татуировок и сколько она ещё хотела бы сделать.
«Только одну», — написала она, прикрепив текст к соответствующей фотографии.
Фото: из личного архива арины соболенко
Напомним, Арина Соболенко, как и другие российские и белорусские спортсмены, пропускает Уимблдон 2022 года вследствие отстранения со стороны организаторов мероприятия. Турнир «Большого шлема» на траве в связи с отстранением россиян и белорусов проходит без начисления рейтинговых баллов — такое решение приняли ATP и WTA. Уимблдон-2022 закончится 10 июля.
Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022:
- 4 июля 2022
-
09:35
-
09:18
-
08:27
-
08:21
-
07:40
-
07:30
-
04:42
-
03:01
-
01:33
-
01:10
-
00:59
-
00:49
-
00:39
-
00:15
- 3 июля 2022
-
23:49
-
23:47
-
23:32
-
23:28
-
23:14
-
23:14
-
22:43
-
22:24
-
21:48
-
21:40
-
21:11
-
21:03
-
20:28
-
20:03
-
19:43
-
18:30
-
17:58
-
17:48
-
17:19
-
17:19
-
16:30