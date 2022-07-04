Арина Соболенко показала свои татуировки. Фото

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко выложила новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка показала свои татуировки.

Один из подписчиков спросил Арину, сколько у неё татуировок и сколько она ещё хотела бы сделать.

«Только одну», — написала она, прикрепив текст к соответствующей фотографии.

Фото: из личного архива арины соболенко

Напомним, Арина Соболенко, как и другие российские и белорусские спортсмены, пропускает Уимблдон 2022 года вследствие отстранения со стороны организаторов мероприятия. Турнир «Большого шлема» на траве в связи с отстранением россиян и белорусов проходит без начисления рейтинговых баллов — такое решение приняли ATP и WTA. Уимблдон-2022 закончится 10 июля.

Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022: