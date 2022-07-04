Тим ван Рейтховен написал пост после поражения от Джоковича на Уимблдоне. Тот отреагировал

104-я ракетка мира, голландский теннисист Тим ван Рейтховен опубликовал пост в соцсетях, после того как проиграл 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу в 1/8 финала Уимблдона. Джокович обыграл ван Рейтховена со счётом 6:2, 4:6, 6:1, 6:2.
«Кто бы мог подумать четыре недели назад, что я буду играть здесь, на этом корте, против одного из величайших игроков всех времён. То, что произошло за последние пару недель, останется со мной на всю оставшуюся жизнь.
Я хотел бы поблагодарить своего тренера, семью, подругу и всех вас, ребята, за то, что сопровождали меня в этом путешествии. Поддержка была огромной! Но путешествие далеко не закончено. Пару дней отдохну, а потом уеду в США на новые турниры. Начиная с Ньюпорта», — написал Тим. Новак оставил в комментариях два эмодзи с изображением сложенных вместе ладоней.
Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022:
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