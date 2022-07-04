Шамиль Тарпищев отреагировал на крупный штраф Уимблдона от WTA за отстранение России

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал новость о том, что WTA наложила штрафы общей суммой в $ 1 млн на Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) из-за недопуска российских и белорусских теннисисток на турнир.

«Вроде уже британцы подали апелляцию. Штраф они получили за то, что есть договор, а из-за отстранения наших он был нарушен. Нарушен беспочвенно. И сейчас каждый отстаивает свою сторону.

WTA стоит на своём и считает, что они абсолютно правы. Хотят за это получить неустойку, как в любом судебном разбирательстве», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022: