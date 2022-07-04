Джокович рассказал, почему тренируется с семилетним сыном во время Уимблдона-2022

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о тренировках с семилетним сыном Стефаном в ходе Уимблдона-2022.
«Я стараюсь использовать любую возможность с ним сыграть, потому что сейчас он полностью погружен в теннис. Всё, что касается тенниса, как он играет, он смотрит, анализирует. Мы разговариваем. Вчера вечером, когда я укладывал его спать, он задавал вопросы: в чём разница между размерами головок ракеток, между струнами, почему у кого-то не такое сильное натяжение – все эти основные вопросы, которые очень интересны детям.
Сейчас он обожает теннис. Заниматься – это полностью его желание. Поэтому, конечно, я его поддержу. Я никогда не заставляю его выходить на корт, но, если он хочет, я всегда стараюсь быть рядом и с ним играть.
Конечно, я поддержу его всеми возможными способами, если он правда захочет стать профессиональным теннисистом. Но, если честно, пока слишком рано об этом говорить. Ему нет и восьми. В первую очередь для меня важно поддерживать наши отношения отца и сына, важно, чтобы он получал удовольствие и ему было весело.
Он пробует разные виды спорта. Это суперважно. В детстве я занимался лыжами, футболом, теннисом, боевыми искусствами. Мне кажется, очень важно, особенно в таком юном возрасте, чтобы у детей было много стимулов заниматься разными видами спорта, двигаться, пробовать. Мне не нравится, когда дети очень рано выбирают только один вид спорта. Я считаю, что важно пробовать разные вещи, потому что это поможет развитию мозга и моторики», – цитирует Джоковича Tennis Majors.
Ранее появилось видео с тренировки Джоковича, на которой его сын выступал в качестве спарринг-партнёра Новака.
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