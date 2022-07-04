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Ник Кирьос пробился в четвертьфинал Уимблдона-2022

Ник Кирьос пробился в четвертьфинал Уимблдона-2022
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40-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос пробился в четвертьфинал Уимблдона-2022. Таким образом, Ник повторил свой лучший результат на данном турнире, датированный 2014 годом.

В матче четвёртого круга Кирьос обыграл американца Брэндона Накашиму со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:2), 3:6, 6:2. Встреча продлилась 3 часа 11 минут. Кирьос 35 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Накашимы 10 эйсов, 10 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Ника станет представитель Чили Кристьян Гарин.

Общий призовой фонд соревнований в Лондоне составил £ 40 350 000. Его действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Уимблдон (м). 4-й круг
04 июля 2022, понедельник. 15:40 МСК
Брэндон Накашима
56
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 6 2 6 2
4 		6 7 7 3 6
             
Ник Кирьос
40
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Комментарии
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