Ник Кирьос пробился в четвертьфинал Уимблдона-2022
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40-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос пробился в четвертьфинал Уимблдона-2022. Таким образом, Ник повторил свой лучший результат на данном турнире, датированный 2014 годом.
В матче четвёртого круга Кирьос обыграл американца Брэндона Накашиму со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:2), 3:6, 6:2. Встреча продлилась 3 часа 11 минут. Кирьос 35 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Накашимы 10 эйсов, 10 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующим соперником Ника станет представитель Чили Кристьян Гарин.
Общий призовой фонд соревнований в Лондоне составил £ 40 350 000. Его действующим чемпионом является серб Новак Джокович.
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