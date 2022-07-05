«Делаю, что хочу». Ник Кирьос сорвался на журналиста, который придрался к его дресс-коду

40-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2022 вышел из себя от вопроса журналиста, который придрался к его дресс-коду.

Представитель СМИ заметил, что Кирьос вышел на послематчевое интервью на корте в красной кепке и кроссовках фирмы Nike Air Jordan, что нарушает правило, согласно которому теннисисты на Уимблдоне должны быть одеты преимущественно в белых цветах.

«Я делаю, что хочу. Я не выше правил, мне просто нравится носить Jordan. Это нормально. Завтра я надену Triple Whites. Это привлекает ко мне больше внимания. О чём это говорит? Любая реклама – это хорошо, не так ли? (подмигивает)» — сказал Ник.

Напомним, в матче четвёртого круга Кирьос обыграл американца Брэндона Накашиму со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:2), 3:6, 6:2. Следующим соперником Ника станет представитель Чили Кристьян Гарин.