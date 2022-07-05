«Делаю, что хочу». Ник Кирьос сорвался на журналиста, который придрался к его дресс-коду

40-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2022 вышел из себя от вопроса журналиста, который придрался к его дресс-коду.
Представитель СМИ заметил, что Кирьос вышел на послематчевое интервью на корте в красной кепке и кроссовках фирмы Nike Air Jordan, что нарушает правило, согласно которому теннисисты на Уимблдоне должны быть одеты преимущественно в белых цветах.
«Я делаю, что хочу. Я не выше правил, мне просто нравится носить Jordan. Это нормально. Завтра я надену Triple Whites. Это привлекает ко мне больше внимания. О чём это говорит? Любая реклама – это хорошо, не так ли? (подмигивает)» — сказал Ник.
Напомним, в матче четвёртого круга Кирьос обыграл американца Брэндона Накашиму со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:2), 3:6, 6:2. Следующим соперником Ника станет представитель Чили Кристьян Гарин.
- 5 июля 2022
-
01:04
-
00:36
-
00:15
- 4 июля 2022
-
23:31
-
23:05
-
22:59
-
22:45
-
22:29
-
22:19
-
21:53
-
21:38
-
21:26
-
21:19
-
21:12
-
20:51
-
20:40
-
20:37
-
20:17
-
19:34
-
19:04
-
19:02
-
18:50
-
18:39
-
18:39
-
18:02
-
17:53
-
17:45
-
17:38
-
16:30
-
15:49
-
14:28
-
14:03
-
13:41
-
13:10
-
13:00