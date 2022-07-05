Испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал пост после выхода в четвертьфинал Уимблдона. В матче четвёртого круга Надаль обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:2, 7:6 (8:6).

«Вперёд», — написал Надаль в своей социальной сети.

За выход в полуфинал турнира 36-летний Надаль сыграет с представителем США Тейлором Фритцем (11), который является единственным игроком в сетке, не проигравшим пока ни одного сета. В своём матче четвёртого круга Фритц обыграл австралийца Джэйсона Каблера.

Четвертьфинальный матч между Надалем и Фритцем состоится 6 июля.

Уимблдон проходит с 27 июня по 10 июля. Общий призовой фонд турнира составляет € 46 млн. Действующим победителем турнира является сербский теннисист Новак Джокович.