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Карен Хачанов показал, как выглядит после тренировки. Фото

Карен Хачанов показал, как выглядит после тренировки. Фото
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Российский теннисист Карен Хачанов выложил свежую фотографию в своих социальных сетях. Спортсмен показал снимок, сделанный после тренировки.

«После тренировки», — подписал он фотографию.

Фото: из личного архива карена хачанова

Карен Хачанов, как и другие российские и белорусские спортсмены, пропускает Уимблдон 2022 года вследствие отстранения со стороны организаторов мероприятия. Турнир «Большого шлема» на траве в связи с отстранением россиян и белорусов проходит без начисления рейтинговых баллов — такое решение приняли ATP и WTA. Уимблдон-2022 закончится 10 июля.

В июле Карен Хачанов сыграет на турнире в Гамбурге (Германия). Там же выступят Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Турнир категории ATP-500 начнётся 18 июля и завершится 24 июля. Действующим победителем турнира ATP в Гамбурге является Пабло Карреньо-Буста, переигравший в финале прошлого года Филипа Краиновича в двух сетах.

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