Тони Надаль высказался о поведении Ника Кирьоса в матче с Циципасом на Уимблдоне

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля, прокомментировал поведение австралийца Ника Кирьоса в матче с греком Стефаносом Циципасом в третьем круге Уимблдона. Напомним, Кирьос оскорбил судью на Уимблдоне из-за того, что Циципас выбил мяч на трибуны.

«Порой я критиковал австралийца из-за его грубости, неспортивного поведения, повторяющихся вспышек или неудачных комментариев. В данном случае, однако, я думаю, что виноват грек.

Это правда, что Кирьос раздражает, провоцирует и может легко свести своих соперников с ума. Однако я был очень удивлён, что Циципас не мог справиться с такими ситуациями. Он действовал себе во вред, не имея привычки справляться с теми ситуациями, когда возникает неспособность контролировать свои эмоции, свою нервозность», — приводит слова Тони Надаля Fox Sports Australia.

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