Алекс Корретха дал совет Яннику Синнеру перед четвертьфиналом с Джоковичем на Уимблдоне

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха дал совет итальянскому теннисисту Яннику Синнеру перед его четвертьфинальным матчем Уимблдона с 20-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем. Матч Джокович — Синнер состоится сегодня, 5 июля.

По словам Корретхи, Синнер должен придерживаться своего тенниса, но при этом внести изменения.

«Проблема для него против Новака состоит в том, что он играет с тем, у кого такой же стиль игры, но с большим опытом, с тем, кто стабильнее подаёт. Но я считаю, что ему следует играть в свою игру, хотя и с небольшими изменениями, потому что в противном случае Яннику придётся очень сложно.

Я рад видеть, что Янник в целом улучшает свою игру, выходит к сетке. Он совершает и укороченные удары. Я думаю, ему нужно делать это и против Новака, а также постараться отражать вторую подачу Новака, не давать ему комфортно играть на корте. Иначе ему будет очень сложно», — цитирует Алекса Tennis World USA, ссылаясь на Eurosport.

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