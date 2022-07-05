Татьяна Мария — 4-я за 38 лет полуфиналистка Уимблдона, не входящая в топ-100 рейтинга WTA

Представительница Германии Татьяна Мария стала лишь четвёртой теннисисткой с 1984 года, которой удалось добраться до полуфинала Уимблдона, не входя в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). В течение этих 38 лет подобное удалось только троим спортсменкам. В 1999 году это была хорватка Мирьяна Лучич-Барони (на тот момент 134-я ракетка мира), в 2008-м – китаянка Чжэн Цзе (133) и в 2018 году – американка Серена Уильямс (181).
34-летняя Татьяна Мария, которая впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема», занимает 103-ю строчку мирового рейтинга. Ранее на мэйджорах немецкая теннисистка завершала выступления в первом или втором круге и лишь однажды, на Уимблдоне-2015, дошла до третьего круга.
В четвертьфинале Мария обыграла соотечественницу Юле Нимайер со счётом 4:6, 6:2, 7:5. За выход в финал она сыграет с победительницей матча между чешкой Мари Боузковой и третьей сеяной Онс Жабер из Туниса.
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