Новак Джокович выиграл седьмой пятисетовый матч, в котором уступал 0-2 по партиям

Сербский теннисист Новак Джокович, сделав камбэк в четвертьфинале Уимблдона с итальянцем Янником Синнером — 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2, выиграл седьмой в карьере пятисетовый матч, в котором уступал после двух первых партий 0-2. Шестым стал финал «Ролан Гаррос» — 2021 с греком Стефаносом Циципасом – 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.
1. Уимблдон-2005. 2-й круг. Гарсия-Лопес.
2. US Open — 2011. 1/2 финала. Федерер.
3. «Ролан Гаррос» — 2012. 4-й круг. Сеппи.
4. Уимблдон-2015. 4-й круг. Андерсон.
5. «Ролан Гаррос» — 2021. 4-й круг. Музетти.
6. «Ролан Гаррос» — 2021. Финал. Циципас.
7. Уимблдон-2022. 1/4 финала. Синнер.
Общая же статистика Джоковича в пятисетовых матчах – 37 побед и 10 поражений. Последние восемь матчей Новак выиграл. Синнер всего пятый раз в карьере играл пятый сет – дважды праздновал победу и потерпел третье поражение.
На Уимблдоне Джокович выиграл девять последних пятисетовых матчей. А всего из одиннадцати пятых сетов уступил однажды – в 1/8 финала турнира 2006 года хорвату Марио Анчичу. Выиграв у Синнера, Джокович в третий раз одержал победу в матче на Уимбдлоне, проиграв два первых сета. Ранее подобное случалось в 2015 году в 1/8 финала с Кевином Андерсоном и в 2005-м во втором круге с Гильермо Гарсия-Лопесом.
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