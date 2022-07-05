Камбэчище! Джокович 7-й раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам — он в полуфинале Уимблдона

Новак Джокович седьмой раз в своей карьере отыгрался с 0:2 по сетам! Знаменитый серб уже в полуфинале Уимблдона-2022. Вот это камбэчище!

На Уимблдоне началась пора решающих стадий турнира, и во вторник стартовали первые четвертьфинальные поединки. В верхней половине сетки у мужчин в эту стадию пробились Новак Джокович (первый номер посева), Янник Синнер (10), Давид Гоффен и Кэмерон Норри (9). Из всей четвёрки только Джокович ранее играл в финалах турниров «Большого шлема». Напомним, знаменитый серб подошёл к 1/4 финала Уимблдона-2022 с серией из 25 побед на траве. Причём все они были добыты именно на этом турнире. Новак является чемпионом трёх последних розыгрышей – 2018, 2019 и 2021. Напомним, в 2020-м соревнования не разыгрывались из-за коронавируса.

Именно 35-летнему Джоковичу пришлось по расписанию открывать программу вторника на Центральном корте. Ему противостоял 20-летний Янник Синнер из Италии. Соперники до этого встречались один раз – в Монте-Карло-2021. И тогда знаменитый серб уверенно разобрался с юным итальянцем в двух сетах – 6:4, 6:2. Джокович на пути к четвертьфиналу Уимблдона-2022 потерял на один сет меньше, чем его молодой соперник. Новак отдал по партии в первом круге корейцу Квон Сон У и в четвёртом – голландцу Тиму ван Рейтховену. Янник же по четыре сета провёл в противостоянии со Стэном Вавринкой (1-й круг), Микаэлем Имером (2-й) и Карлосом Алькарасом (4-й). Накануне четвертьфинала Джокович так отозвался о Синнере: «Он взрослеет и увереннее чувствует себя на больших аренах. Не думаю, что он испытывает слишком большое давление. Янник — очень солидный игрок, отлично владеющий каждым ударом: подача, ответный удар, удар справа, удар слева. Он постоянно оказывает давление на соперников. Можно сказать, что я вижу частичку себя в его игре, в том, как он играет с задней линии, нанося удары слева, постоянно оставаясь сзади и пытаясь оказать давление на соперников».

А вот семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер сомневался перед матчем, что у Синнера получится противопоставить что-то серьёзное своему грозному оппоненту: «Не уверен, что у Янника есть та мощь, которая могла бы побеспокоить Новака. У него её достаточно, чтобы обыграть Иснера и Алькараса, а также Джоковича на грунте в Мадриде. Пять сетов на Центральном корте с Джоковичем. Ты должен быть очень хорош. Ты должен набирать очки всеми возможными способами, потому что против Новака недостаточно сильно бить по мячу. Нужно больше, чтобы иметь шансы на победу. Уверен, что Янник попытается смутить, нарушить ритм Новака подачей или ударами с лёта. Но в целом, скорее всего, это будет матч, в котором Новак будет лучше в большинстве вещей. Синнер так хорошо прогрессировал с каждым матчем здесь, и, возможно, он удивит Новака. Мы знаем, что Синнер будет защищаться большую часть времени, но очень маловероятно, что это продлится пять сетов. При этом я удивлюсь, если он не заберёт хотя бы сет».

Новак сразу же взялся за дело и довольно быстро повёл с брейком – 3:0, затем взял ещё одну свою подачу – 4:1. Но тут Синнер проявил упорство, вцепился в гейм серба и добился обратного брейка – 4:4, затем 5:5. Казалось, всё закончится тай-брейком, как вдруг итальянец поймал соперника на ошибках и на удивление легко снова выиграл чужой гейм, а затем подал на партию – 7:5 за 58 минут. Во втором сете Новак попытался разнообразить игру, рисковал, ходил вперёд, но это приводило к ещё большим ошибкам. Снова Синнер сделал два брейка за партию, но гораздо быстрее. А на своей подаче итальянец отыграл вообще безукоризненно. В итоге 6:2 за 37 минут, и Джокович оказался в одном сете от поражения.

В третьей партии Новак неожиданно преобразился. Во-первых, у него пошла подача, во-вторых, стали проходить укороченные. Ну и к тому же серб практически перестал ошибаться. А вот Синнер, напротив, заметно «подсел». В итоге сербу хватило одного брейка в первой половине партии, чтобы уверенно довести сет до победы – 6:3 за 42 минуты. В 4-м сете проблемы у Янника продолжились. Он сразу же отдал две свои подачи, а серб поймал кураж и уже чётко контролировал ситуацию на корте. Всё самое интересное началось во время подачи Новака на сет при счёте 5:2. В одном из розыгрышей итальянец побежал за укороченным, поскользнулся, упал, и ему даже помогал подняться Джокович. К счастью, всё обошлось. При этом Синнер даже смог добиться двух брейк-пойнтов, но серб всё отыграл, а сам с 3-го сетбола перевёл матч в решающую пятую партию.

И здесь стоит отметить, что Джокович за свою карьеру спас немало матчей, проигрывая 0:2 по сетам. А точнее, их было до этого поединка шесть. Причём последний раз на «Ролан Гаррос» — 2021 в течение турнира он совершил аж два таких камбэка – в четвёртом круге с Лоренцо Музетти и в финале со Стефаносом Циципасом. А вот сам Новак, если вёл 2:0 по сетам, то практически всегда доводил матч до победы. Исключение составил финал US Open – 2012 с Энди Марреем. Ну а в случае с Синнером статистика не подвела. Новак парил над кортом, иногда даже приземлялся как птица или самолёт, быстро сделал брейк в пятом сете, потом ещё один и довёл матч до победы – 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 за 3 часа 39 минут. Вот это камбэчище!

Вот так Новак Джокович седьмой раз в карьере совершил камбэк, отыгравшись с 0:2 по сетам, и стал первым полуфиналистом Уимблдона-2022.

Все матчи, в которых Джокович победил, уступая 0:2 по сетам (7):

1. Уимблдон-2005. 2-й круг. Гарсия-Лопес.

2. US Open — 2011. 1/2 финала. Федерер.

3. «Ролан Гаррос» — 2012. 4-й круг. Сеппи.

4. Уимблдон-2015. 4-й круг. Андерсон.

5. «Ролан Гаррос» — 2021. 4-й круг. Музетти.

6. «Ролан Гаррос» — 2021. Финал. Циципас.

7. Уимблдон-2022. 1/4 финала. Синнер.



Его серия побед на турнире с учётом сезонов 2018-2021 достигла 26 матчей. В следующем круге серб встретится с победителем пары Гоффен – Норри.