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Норри одолел Гоффена и станет соперником Джоковича в полуфинале Уимблдона

Норри одолел Гоффена и станет соперником Джоковича в полуфинале Уимблдона
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Британский теннисист Кэмерон Норри вышел в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче девятый сеяный Норри одержал победу над представителем Бельгии Давидом Гоффеном со счётом 3:6, 7:5, 2:6, 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 28 минут.

Норри трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. Гоффен подал шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов.

26-летний Норри впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее лучшим его результатом был выход в третий круг, чего он достиг на каждом из мэйджоров. На Уимблдоне он добрался до третьего раунда как раз во время предыдущего розыгрыша – в 2021 году.

За выход в финал Уимблдона Норри сыграет с первым сеяным, третьей ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Уимблдон (м). 1/4 финала
05 июля 2022, вторник. 17:50 МСК
Давид Гоффен
58
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		5 6 3 5
3 		7 2 6 7
             
Кэмерон Норри
12
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
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