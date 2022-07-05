Норри одолел Гоффена и станет соперником Джоковича в полуфинале Уимблдона

Британский теннисист Кэмерон Норри вышел в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче девятый сеяный Норри одержал победу над представителем Бельгии Давидом Гоффеном со счётом 3:6, 7:5, 2:6, 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 28 минут.
Норри трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. Гоффен подал шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов.
26-летний Норри впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее лучшим его результатом был выход в третий круг, чего он достиг на каждом из мэйджоров. На Уимблдоне он добрался до третьего раунда как раз во время предыдущего розыгрыша – в 2021 году.
За выход в финал Уимблдона Норри сыграет с первым сеяным, третьей ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
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