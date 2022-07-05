Организаторы Уимблдона: отсутствие Шараповой на юбилее корта не связано с национальностью

Организаторы Уимблдона опровергли предположение, что победительницу турнира 2004 года россиянку Марию Шарапову не пустили на прошедшее в воскресенье, 3 июля, празднование столетия Центрального корта из-за национальности, сообщает Daily Mail.

Руководство турнира настаивает, что пригласило не всех теннисистов, одержавших по одной победе на Уимблдоне, а лишь тех, кто и так присутствовал на трибунах или находился невдалеке от Лондона. Было ли отправлено приглашение Шараповой, находящейся на позднем сроке беременности, организаторы не уточнили. В параде чемпионов участвовали 26 спортсменов, 12 из которых завоевали на этом корте только один титул.

Ещё любопытнее, что фрагменты победы 17-летней Шараповой над Сереной Уильямс в финале 2004 года не были включены в ролик с лучшими моментами на Центральном корте, показанный в ходе 40-минутной церемонии. И здесь организаторы также отрицают, что это связано с национальностью теннисистки, заявляя, что ролик был не настолько длинным, чтобы вместить всех чемпионов.

Российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Уимблдоне-2022 из-за ситуации на Украине, но на бывших чемпионов это решение организаторов официально не распространялось.