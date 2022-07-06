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Жабер рассказала о своих тёплых отношениях с Татьяной Марией

Жабер рассказала о своих тёплых отношениях с Татьяной Марией
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Вторая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер в преддверии полуфинала Уимблдона с немецкой теннисисткой Татьяной Марией рассказала о своих тёплых отношениях с ней.

«Я так люблю Татьяну, и её семья действительно потрясающая. Она мой большой приятель. Очевидно, что будет трудно играть с ней, но она отличная подруга.

Так приятно видеть её с детьми в туре. У неё был очень тяжёлый жребий: победа над Остапенко, победа над Саккари. Она играла очень хорошо и заслуживает быть здесь. Я знала, что она может хорошо сыграть на траве.

Я шутила с Шарлоттой (дочь Татьяны), говорила ей: «Ты поддержишь меня или свою маму?» Я пытаюсь всё повернуть на свою сторону, даже детей… Я очень рада за неё, она получает то, что заслуживает. Знаю, что она много боролась. Нелегко вернуться после рождения двоих детей. Между нами будет отличный матч. Большое уважение, конечно», — приводит слова Онс Жабер WTA Tennis.

За выход в финал Уимблдона Онс Жабер сыграет с Татьяной Марией, которая в своём четвертьфинале обыграла свою соотечественницу Юле Нимайер.

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