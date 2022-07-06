Татьяна Мария: да, я в полуфинале Уимблдона. После игры поменяю ребёнку памперс
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Немецкая теннисистка Татьяна Мария поделилась эмоциями после выхода в полуфинал Уимблдона-2022.
«Я здесь, да, я в полуфинале Уимблдона — это безумие, но я в первую очередь мама. После игры пойду к своим детям и буду делать то же самое, что и каждый день. Поменяю памперс младшему ребёнку. Всё нормально. Я просто стараюсь быть хорошей мамой и горжусь этим.
Думаю, что есть много людей, которые не верили, что я вернусь в тур. Мои близкие люди никогда не сомневались в том, что я смогу это сделать. Это здорово, и это заставляет меня гордиться тем, что моя семья поддерживает меня всё время», — приводит слова Татьяны Марии Tennis.com.
За выход в финал Уимблдона Татьяна Мария сыграет с Онс Жабер, которая в четвертьфинале обыграла чешку Мари Боузкову.
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