Янник Синнер обратился к Новаку Джоковичу после поражения от него в 1/4 Уимблдона
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Итальянский теннисист Янник Синнер обратился к 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. Он поздравил его с победой. Вчера, 5 июля, Джокович в четвертьфинале Уимблдонского турнира обыграл 20-летнего Синнера со счётом 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.
«Насладился этой битвой. Воспользуюсь этим опытом и вернусь на тренировочный корт, чтобы стать лучше.
Поздравляю, Новак. И спасибо всем за потрясающую поддержку в последние несколько недель», — написал Синнер в своих социальных сетях.
Расписание четвертьфиналов Уимблдона-2022 на 6 июля (мужчины)
16:30 — Кристьян Гарин (Чили) — Ник Кирьос (Австралия)
17:00 — Тейлор Фритц (США, 11) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)
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