Тина Канделаки отреагировала на слова украинской теннисистки о лидерстве Медведева в ATP

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки прокомментировала слова украинской теннисистки Ольги Савчук о первой ракетке мира Данииле Медведеве. Ранее Савчук заявила, что лидерство Медведева в рейтинге ATP является нонсенсом.
«Теннисистка из Украины Ольга Савчук возмущается решением теннисных организаций отобрать у Уимблдона очки в рейтинг спортсменов. Говорит: тот факт, что Медведев станет номером 1 из-за этого, — нечестно.
Ну, во-первых, не станет, а как был, так и останется. А во-вторых, всё просто: сначала международные федерации и Олимпийский комитет превратили спорт в политическое оружие, а теперь, когда ATP, WTA и ITF проявили благоразумие, кто-то проявляет своё возмущение.
Да, Даниил заслуженно первая ракетка мира. И у нас ещё много доминирующих спортсменов. А то, что случилось в последние месяцы, — беспринципная и бесчестная игра», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.
Что едят теннисисты в перерывах матчей?
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