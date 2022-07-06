Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Дмитриева предположила, почему Мария Шарапова не приехала на юбилей Уимблдона

Анна Дмитриева предположила, почему Мария Шарапова не приехала на юбилей Уимблдона
Комментарии

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева высказалась об отсутствии пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой на праздновании юбилея Уимблдона в минувшие выходные.

«Про Шарапову читала. В Уимблдоне сказали, что это не связано с политикой. Думаю, Мария не приехала на юбилей турнира, потому что ждёт ребёнка.

Её не было в ролике на 40 минут? Там не было ни Агасси, ни Граф. Да и из Америки не было почти никого. Хотя значимые фигуры! Не могу их поругать, потому что не знаю подробностей», — рассказала Анна Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Они занимаются мошенничеством». Чем Серена и Шарапова не угодили легендарной Навратиловой «Они занимаются мошенничеством». Чем Серена и Шарапова не угодили легендарной Навратиловой

Также посмотрите видео о том, что едят теннисисты в перерывах матчей:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022