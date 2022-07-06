Анна Дмитриева предположила, почему Мария Шарапова не приехала на юбилей Уимблдона
Поделиться
18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева высказалась об отсутствии пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой на праздновании юбилея Уимблдона в минувшие выходные.
«Про Шарапову читала. В Уимблдоне сказали, что это не связано с политикой. Думаю, Мария не приехала на юбилей турнира, потому что ждёт ребёнка.
Её не было в ролике на 40 минут? Там не было ни Агасси, ни Граф. Да и из Америки не было почти никого. Хотя значимые фигуры! Не могу их поругать, потому что не знаю подробностей», — рассказала Анна Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Также посмотрите видео о том, что едят теннисисты в перерывах матчей:
Комментарии
- 6 июля 2022
-
15:37
-
15:37
-
15:31
-
15:29
-
15:29
-
15:17
-
15:06
-
14:06
-
13:30
-
13:27
-
13:21
-
13:04
-
12:26
-
12:12
-
11:46
-
10:59
-
10:44
-
10:21
-
10:16
-
10:04
-
09:49
-
09:41
-
09:33
-
09:23
-
09:14
-
09:01
-
08:33
-
08:29
-
08:23
-
07:43
-
00:22
- 5 июля 2022
-
23:40
-
23:16
-
21:43
-
21:31
Партнерский контент