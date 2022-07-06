Анна Дмитриева предположила, почему Мария Шарапова не приехала на юбилей Уимблдона

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева высказалась об отсутствии пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой на праздновании юбилея Уимблдона в минувшие выходные.

«Про Шарапову читала. В Уимблдоне сказали, что это не связано с политикой. Думаю, Мария не приехала на юбилей турнира, потому что ждёт ребёнка.

Её не было в ролике на 40 минут? Там не было ни Агасси, ни Граф. Да и из Америки не было почти никого. Хотя значимые фигуры! Не могу их поругать, потому что не знаю подробностей», — рассказала Анна Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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