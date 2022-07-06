Дэвид Бекхэм пришёл на Уимблдон. Фото

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм пришёл на Уимблдон, чтобы понаблюдать за решающими матчами турнира «Большого шлема». Сегодня, 6 июля, состоятся заключительные четвертьфиналы в мужском и в женском одиночном разрядах.
Фото: официальный «твиттер» уимблдона
Мужской одиночный разряд. 1/4 финала (время — мск, не ранее)
16:30 — Кристьян Гарин (Чили) — Ник Кирьос (Австралия)
17:00 — Тейлор Фритц (США, 11) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)
Женский одиночный разряд. 1/4 финала (время — мск, не ранее)
15:00 — Айла Томлянович (Австралия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 17)
15:30 — Симона Халеп (Румыния, 16) — Аманда Анисимова (США, 20)
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