Елена Рыбакина одержала волевую победу с 15 эйсами в 1/4 Уимблдона и вышла на Халеп в 1/2

23-я ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинальном матче Уимблдонского турнира, в котором её соперницей была 44-я ракетка мира Айла Томлянович (Австралия). Рыбакина уступила в первом сете, но выиграла следующие две партии. Окончательный счёт матча — 4:6, 6:2, 6:3 в её пользу. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.
На счету Рыбакиной 15 эйсов и лишь одна двойная ошибка. Она реализовала пять брейк-пойнтов из 9 (56%). У Томлянович один эйс, одна ошибка на подаче и три использованных брейк-пойнта из девяти (33%).
В полуфинале Елена Рыбакина сыграет с румынкой Симоной Халеп, которая ранее победила американку Аманду Анисимову. В другом полуфинале выступят Онс Жабер (Тунис) и Татьяна Мария (Германия).
- 6 июля 2022
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