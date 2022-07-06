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Елена Рыбакина одержала волевую победу с 15 эйсами в 1/4 Уимблдона и вышла на Халеп в 1/2

Елена Рыбакина одержала волевую победу с 15 эйсами в 1/4 Уимблдона и вышла на Халеп в 1/2
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23-я ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинальном матче Уимблдонского турнира, в котором её соперницей была 44-я ракетка мира Айла Томлянович (Австралия). Рыбакина уступила в первом сете, но выиграла следующие две партии. Окончательный счёт матча — 4:6, 6:2, 6:3 в её пользу. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.

На счету Рыбакиной 15 эйсов и лишь одна двойная ошибка. Она реализовала пять брейк-пойнтов из 9 (56%). У Томлянович один эйс, одна ошибка на подаче и три использованных брейк-пойнта из девяти (33%).

В полуфинале Елена Рыбакина сыграет с румынкой Симоной Халеп, которая ранее победила американку Аманду Анисимову. В другом полуфинале выступят Онс Жабер (Тунис) и Татьяна Мария (Германия).

Уимблдон (ж). 1/4 финала
06 июля 2022, среда. 15:05 МСК
Айла Томлянович
44
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 3
4 		6 6
         
Елена Рыбакина
23
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Комментарии
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