Испанский журналист сравнил Рафаэля Надаля с мадридским «Реалом»

Испанский журналист, ведущий клубного телеканала мадридского «Реала» Фил Китромилидес, комментируя камбэк теннисиста Рафаэля Надаля в четвертьфинале Уимблдона-2022, сравнил соотечественника со знаменитым футбольным клубом, за который тот болеет.
В четвертьфинале с американцем Тейлором Фритцем Надаль был в сете от поражения. После трёх партий испанец уступал – 1–2, но в итоге выиграл матч на тай-брейке пятого сета со счётом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4).
«Рафаэль Надаль действительно очень похож на свой любимый «Реал Мадрид». Камбэк кажется неизбежным для всех, кто смотрит матч, и даже для соперника», — написал Китромилидес в соцсетях.
После матча стало известно, что Надаль испытывал мышечную боль в животе и мог сняться. Рафаэль пройдёт обследование, прежде чем принять решение о том, сыграет ли он в полуфинале с австралийцем Ником Кирьосом.
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