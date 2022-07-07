Надаль высказался о Кирьосе перед полуфинальным матчем на Уимблдоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о предстоящем полуфинальном матче с австралийцем Ником Кирьосом на Уимблдоне.

«Я надеюсь, что буду готов играть с Ником. Он отличный игрок на всех покрытиях, но особенно на траве, и мне нужно выложиться на все 100%, чтобы получить шанс выйти в финал», — приводит слова Надаля Marca.

В четвертьфинале турнира Надаль обыграл представителя США Тайлера Фритца. При этом, испанец рассказал, что мог не закончить этот матч из-за проблем со здоровьем. Также Надаль не смог однозначно ответить на то, сыграет ли он в полуфинале Уимблдона.

Полуфинальный матч Уимблдона между Кирьосом и Надалем состоится 8 июля.

Уимблдон продлится до 10 июля. Общий призовой фонд турнира составляет € 46 млн.