Надаль высказался о Кирьосе перед полуфинальным матчем на Уимблдоне
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о предстоящем полуфинальном матче с австралийцем Ником Кирьосом на Уимблдоне.
«Я надеюсь, что буду готов играть с Ником. Он отличный игрок на всех покрытиях, но особенно на траве, и мне нужно выложиться на все 100%, чтобы получить шанс выйти в финал», — приводит слова Надаля Marca.
В четвертьфинале турнира Надаль обыграл представителя США Тайлера Фритца. При этом, испанец рассказал, что мог не закончить этот матч из-за проблем со здоровьем. Также Надаль не смог однозначно ответить на то, сыграет ли он в полуфинале Уимблдона.
Полуфинальный матч Уимблдона между Кирьосом и Надалем состоится 8 июля.
Уимблдон продлится до 10 июля. Общий призовой фонд турнира составляет € 46 млн.
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