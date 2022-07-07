Кто выиграет Уимблдон-2022?
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Завтра, 8 июля, состоятся полуфинальные матчи Уимблдона 2022 года у мужчин. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сыграет с британцем Кэмероном Норри, занимающим 12-е место в рейтинге ATP, а 40-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос сразится с 22-кратным победителем ТБШ испанцем Рафаэлем Надалем.
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Напомним, действующим чемпионом Уимблдона у мужчин является Новак Джокович. Он шесть раз выигрывал этот турнир. У Рафаэля Надаля два титула на Уимблдоне.
Даниил Медведев чеканит теннисный мяч:
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