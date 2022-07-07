Дэвид Бекхэм высказался о четвертьфинале Уимблдона Рафаэль Надаль — Тейлор Фритц

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился мнением о четвертьфинале Уимблдона, в котором участвовали 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и американский теннисист Тейлор Фритц. Вчера, 6 июля, Надаль обыграл Фритца со счётом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4). Встреча продолжалась 4 часа 20 минут.

«У меня нет слов для этих двоих вчера. Какая игра», — написал Бекхэм в своих социальных сетях, тегнув Надаля, Фритца и официальный аккаунт Уимблдона.

Фото: из соцсетей дэвида бекхэма

Соперником Надаля в полуфинале Уимблдона станет австралийский теннисист Ник Кирьос. Эта встреча состоится завтра, 8 июля.

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