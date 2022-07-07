«Чемпионат» проводит опрос среди своих читателей: «Кто победит в финале женского Уимблдона?» Елена Рыбакина или Онс Жабер?

Обе финалистки, представляющая Казахстан Рыбакина и Жабер из Туниса, никогда не играли за титул «Большого шлема».

Ранее лучшим достижением Жабер на мэйджорах был выход в четвертьфинал, куда она добралась дважды — на Australian Open — 2020 и Уимблдоне-2021. Рыбакина играла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2021. На Уимблдоне она ранее не проходила дальше 1/8 финала.

Рыбакина на пути в финал обыграла американку Коко Вандевей, канадку Бьянку Андрееску, китаянку Чжэн Циньвэнь, Петру Мартич из Хорватии, австралийку Айлу Томлянович и румынку Симону Халеп. Жабер была сильнее шведки Мирьям Бьёрклунд, польки Катажины Кавы, француженки Диан Парри, Элисе Мертенс из Бельгии, чешки Мари Боузковой и Татьяны Марии из Германии.