Татьяна Мария: в 34 года я дошла по полуфинала Уимблдона, значит, нет ничего невозможного

Немецкая теннисистка Татьяна Мария высказалась о своём достижении. В 34 года, будучи матерью двух детей, она дошла до полуфинала Уимблдона, где уступила Онс Жабер.

«Надеюсь, что смогу донести до всех. Если после рождения двоих детей у меня получилось дойти до полуфинала Уимблдона, значит, нет ничего невозможного. Мне 34 года, и я впервые дошла до этой стадии. Пусть люди увидят, что всё возможно, нужно просто верить в себя, бороться, продолжать идти, любить своё дело и наслаждаться жизнью.

Я должна взять всё положительное из того, что сделала. Должна осознать, что могу быть здесь. Я доказала это сейчас, когда вышла в полуфинал Уимблдона. Думаю, что могу обыгрывать сильных соперниц, и должна верить в себя, продолжать идти вперёд и показывать это на других турнирах, чтобы зарабатывать очки. Так я смогу улучшить свой рейтинг. Думаю, что есть множество положительных моментов, которые я могу взять из этих двух недель Уимблдона.

Для меня и моей семьи это было сумасшедшее приключение, но я сыграла в полуфинале Уимблдона. Конечно, печально, что всё заканчивается, но теперь мне предстоит осознать всё положительное, что случилось за эти две недели. Я очень часто уступала, но отыгрывалась, и благодаря этому больше верила в себя, набиралась уверенности. Надеюсь, что в будущем смогу продолжать в том же духе и совершенствоваться с каждым днём», — приводит слова Марии Tennis Majors.