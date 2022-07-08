Онс Жабер обратилась к Татьяне Марии после победы в 1/2 Уимблдона. Та поставила эмодзи
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Вторая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Она обратилась к 103-му номеру рейтингу WTA, немке Татьяне Марии. Вчера, 7 июля, Жабер обыграла Марию в полуфинале Уимблдона со счётом 6:2, 3:6, 6:1.
«Финалы, детка! Татьяна, ты была великолепна. Вдохновение для всех спортсменок!», — написала Онс. Немка в комментариях поставила эмодзи с изображением сердечка.
В финале соперницей Онс Жабер станет 23-я ракетка мира, уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. Матч Рыбакина — Жабер состоится завтра, 8 июля.
Напомним, год назад Уимблдон выиграла австралийская теннисистка Эшли Барти, которая уже завершила карьеру.
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