Родители Онс Жабер не попали на финал Уимблдона-2022 из-за того, что им не дали визу

Родители второй ракетки мира из Туниса Онс Жабер не смогли попасть на финал Уимблдона-2022, где играет их дочь. Британские власти не выдали им визу для въезда в страну.

Напомним, сегодня, 9 июля, в Лондоне проходит финальный матч Уимблдона-2022 в женском одиночном разряде, в котором сыграют 23-я ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина и второй номер мирового рейтинга Онс Жабер.

Поединок был поставлен первым запуском на центральном корте и начался в 16:00 мск. Счёт первого сета на момент написания новости 3:2 в пользу Жабер.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция финала Уимблдона-2022 Елена Рыбакина — Онс Жабер

Елена Рыбакина впервые вышла в финал Уимблдона: