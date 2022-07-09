Родители Онс Жабер не попали на финал Уимблдона-2022 из-за того, что им не дали визу
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Родители второй ракетки мира из Туниса Онс Жабер не смогли попасть на финал Уимблдона-2022, где играет их дочь. Британские власти не выдали им визу для въезда в страну.
Напомним, сегодня, 9 июля, в Лондоне проходит финальный матч Уимблдона-2022 в женском одиночном разряде, в котором сыграют 23-я ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина и второй номер мирового рейтинга Онс Жабер.
Поединок был поставлен первым запуском на центральном корте и начался в 16:00 мск. Счёт первого сета на момент написания новости 3:2 в пользу Жабер.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция финала Уимблдона-2022 Елена Рыбакина — Онс Жабер
Елена Рыбакина впервые вышла в финал Уимблдона:
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