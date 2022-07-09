Москвичка Елена Рыбакина и Онс Жабер бьются за титул Уимблдона. LIVE!

Теннисистка, родившаяся в столице России и представляющая Казахстан, сражается со 2-й ракеткой мира. Подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня Уимблдона-2022. В субботу на центральном корте сражаются за титул в женском одиночном разряде две дебютантки решающей стадии турнира «Большого шлема» — вторая ракетка мира Онс Жабер из Туниса и Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. Девушки уже встречались трижды, и счёт личных встреч 2-1 в пользу Жабер. Елена победила в Ухане-2019, а Онс – в Дубае и Чикаго-2021. Однако прошлые встречи по степени ответственности не идут ни в какое сравнение с финалом главного турнира на траве. Кто окажется крепче духом и добьётся своей первой победы на «Шлеме» — узнаем совсем скоро. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!