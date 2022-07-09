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Елена Рыбакина — Онс Жабер: онлайн-трансляция финала Уимблдона-2022, где смотреть, когда начало, сетка, расписание

Москвичка Елена Рыбакина и Онс Жабер бьются за титул Уимблдона. LIVE!
Даниил Сальников
Елена Рыбакина — Онс Жабер
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Теннисистка, родившаяся в столице России и представляющая Казахстан, сражается со 2-й ракеткой мира. Подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня Уимблдона-2022. В субботу на центральном корте сражаются за титул в женском одиночном разряде две дебютантки решающей стадии турнира «Большого шлема» — вторая ракетка мира Онс Жабер из Туниса и Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. Девушки уже встречались трижды, и счёт личных встреч 2-1 в пользу Жабер. Елена победила в Ухане-2019, а Онс – в Дубае и Чикаго-2021. Однако прошлые встречи по степени ответственности не идут ни в какое сравнение с финалом главного турнира на траве. Кто окажется крепче духом и добьётся своей первой победы на «Шлеме» — узнаем совсем скоро. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!

Уимблдон-2022. Женская сетка
Уимблдон (ж). Финал
09 июля 2022, суббота. 16:00 МСК
Елена Рыбакина
23
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Онс Жабер
2
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Live Даниил Сальников

«Чемпионат» давно следит за Еленой Рыбакиной. Почитайте наше интервью с ней от 2016 года, когда москвичке было 16, и она ещё представляла Россию.

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13:48 Даниил Сальников

Не всем нравится двойственность ситуации вокруг Рыбакиной. С одной стороны, у неё спортивное гражданство Казахстана и она играет под флагом этой страны. С другой стороны, Елена продолжает жить в Москве и платить там налоги.

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13:40 Даниил Сальников

Чемпионкой сегодня станет либо Елена, либо Онс, которые никогда ранее не выигрывали «Шлем». И это для любой из них будет первая победа. На данным момент в мужском и женском туре действующих «одношлемников» девять. Так что либо Рыбакина, либо Жабер присоединится к этому списку и станет 10-й.

Действующие теннисисты-«одношлемники» (9):
1. Марин Чилич (Хорватия) — US Open — 2014
2. Елена Остапенко (Латвия) — «Ролан Гаррос» — 2017
3. Слоан Стивенс (США) — US Open — 2017
4. Бьянка Андрееску (Канада) — US Open — 2019
5. Софья Кенин (США) — Australian Open — 2020
6. Доминик Тим (Австрия) — US Open — 2020
7. Барбора Крейчикова (Чехия) — «Ролан Гаррос» — 2021
8. Эмма Радукану (Великобритания) — US Open — 2021
9. Даниил Медведев (Россия) — US Open — 2021
13:33 Даниил Сальников

Не всё так однозначно получилось с запретом выступления на нынешнем Уимблдоне российским и белорусским теннисистам. Ведь Елена Рыбакина, хоть и выступает 4 последних года за Казахстан, продолжает оставаться москвичкой. И не всем это понравилось.

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13:28 Даниил Сальников

Елена Рыбакина на нынешнем Уимблдоне удивила многих, впервые дойдя до 1/2 финала турнира «Большого шлема». Но и там москвичка, представляющая с 2018 года Казахстан, не растерялась и в двух сетах справилась с двукратной чемпионкой «Шлемов» Симоной Халеп.

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