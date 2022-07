Москвичка Елена Рыбакина и Онс Жабер бьются за титул Уимблдона. LIVE!

Чемпионкой сегодня станет либо Елена, либо Онс, которые никогда ранее не выигрывали «Шлем». И это для любой из них будет первая победа. На данным момент в мужском и женском туре действующих «одношлемников» девять. Так что либо Рыбакина, либо Жабер присоединится к этому списку и станет 10-й.

Действующие теннисисты-«одношлемники» (9):

1. Марин Чилич (Хорватия) — US Open — 2014

2. Елена Остапенко (Латвия) — «Ролан Гаррос» — 2017

3. Слоан Стивенс (США) — US Open — 2017

4. Бьянка Андрееску (Канада) — US Open — 2019

5. Софья Кенин (США) — Australian Open — 2020

6. Доминик Тим (Австрия) — US Open — 2020

7. Барбора Крейчикова (Чехия) — «Ролан Гаррос» — 2021

8. Эмма Радукану (Великобритания) — US Open — 2021

9. Даниил Медведев (Россия) — US Open — 2021