Джон Макинрой — во время награждения Рыбакиной: не хочу лезть в политику, но она русская
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой оставил ироничный комментарий в эфире BBC во время вручения представительнице Казахстана Елене Рыбакиной уимблдонского трофея.
Отметим, что вручала награду уроженке Москвы Рыбакиной герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. В финале Уимблдона Елена обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Финал мэйджора для обеих соперниц также был первым в карьере.
«Я не хочу лезть в политику, но она русская. Её родители живут в Москве», — приводит слова Макинроя The Sun.
Соведущая Макинроя Сью Баркер попыталась смягчить комментарий Джона, вспомнив переход Грега Руседски из Канады в Великобританию.
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