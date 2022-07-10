Елена Рыбакина проигнорировала вопрос о том, осуждает ли она военную спецоперацию

Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уклонилась от ответа на вопрос о ситуации на Украине.

Один из журналистов спросил Рыбакину на послематчевой пресс-конференции: «Уимблдон в этом году отстранил российских игроков, беспокоясь о пропаганде. Вы перешли из России в Казахстан, каково ваше отношение к действиям Путина?»

Елена, прежде чем дать ответ, посмотрела на модератора.

«Извините, мой английский не так хорош. Я не поняла вторую часть вопроса. Со своей стороны я могу сказать только то, что представляю Казахстан. Я не выбирала, где родиться. Люди поверили в меня. Казахстан меня поддерживает. Сегодня я это ощутила. Я видела флаги. Поэтому я не знаю, как ответить на ваш вопрос», — сказала Рыбакина.