Медведев следит за Гран-при Формулы-1 в Австрии. Параллельно с ним идёт финал Уимблдона

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев показал в социальных сетях, как проводит свои выходные.

Даниил следит за гонкой чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австрии.

«Идеальное воскресенье», — прокомментировал своё времяпрепровождение Медведев.

Примечательно, что параллельно с гонкой в Лондоне проходит мужской финал Уимблдона-2022, где сражаются серб Новак Джокович и австралиец Ник Кирьос. Медведев не смог принять участие в турнире из-за решения организаторов отстранить россиян и белорусов.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Ник Кирьос в финале Уимблдона-2022.

Ранее чемпионкой Уимблдона-2022 стала 23-летняя представительница Казахстана Елена Рыбакина, в финале обыгравшая Онс Жабер из Туниса.