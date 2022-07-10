Новак Джокович vs Ник Кирьос. Финальная битва за титул Уимблдона. LIVE!

За прошлый 31 финал ТБШ Джокович одержал 20 побед и проиграл ещё 11 финалов. Вот как эти показатели разложились по четырём ТБШ

Расклад выступлений Джоковича в финалах ТБШ:

Australian Open — 9 титулов + 0 поражений в финалах

«Ролан Гаррос» — 2+4

Уимблдон — 6+1 (без учёта розыгрыша-2022)

US Open — 3+6

Всего — 20+11