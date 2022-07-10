Новак Джокович vs Ник Кирьос. Финальная битва за титул Уимблдона. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 14-го игрового дня Уимблдона-2022. В воскресенье на Центральном корте сражаются за титул в мужском одиночном разряде дебютант решающей стадии турнира «Большого шлема» — Ник Кирьос из Австралии и многоопытный Новак Джокович. У знаменитого серба в коллекции уже 20 побед на «Шлемах», включая шесть титулов на Уимблдоне. Всего же это 32-й рекордный финал мэйджора у Джоковича. Отметим, что до нынешнего матча Новак не смог выиграть у соперника ни сета. Теннисисты встречались в 2017 году подряд в Акапулько и Индиан-Уэллсе. И Кирьос тогда, к удивлению многих, уверенно справился с Джоковичем. Что будет на этот раз – узнаете в нашем онлайне!
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За прошлый 31 финал ТБШ Джокович одержал 20 побед и проиграл ещё 11 финалов. Вот как эти показатели разложились по четырём ТБШ
Australian Open — 9 титулов + 0 поражений в финалах
«Ролан Гаррос» — 2+4
Уимблдон — 6+1 (без учёта розыгрыша-2022)
US Open — 3+6
Всего — 20+11
Что касается Джоковича, то он уже побил сразу несколько рекордов. Например, это его 32-й финал ТБШ, чего раньше не удавалось достичь никому. Кроме того, нетрудно заметить, что Новак — самый универсальный турнир. Если Надаль явный лидер на «Ролан Гаррос» (14 финалов), а Федерер на Уимблдоне (12), то серб — единственный теннисист, у кого сразу на трёх «Шлемах» не менее 8 финалов. Ни у кого в мире нет даже по два таких турнира в активе:
1. Джокович — 32 раза (9/6/8/9)
2. Федерер 31 (7/5/12/7)
3. Надаль 30 (6/14/5/5)
Так Ник Кирьос, ранее никогда не проходивший дальше 1/4 финала на ТБШ, без борьбы преодолел стадию полуфинала и оказался в своём первом финале мэйджора.
На специальной пресс-конференции испанец объяснил своё решение тем, что боялся усугубить травму и удлинить время лечения. А так Надаль предполагает теперь выступить на «Мастерсе» в Монреале ровно через месяц.
Многие ожидали интереснейшей битвы в полуфинале Надаль — Кирьос. Но борьбы не получилось — Рафа неожиданно снялся за день до матча из-за травмы мышц живота, которую он усугубил в 1/4 финала с Тейлором Фритцем.
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