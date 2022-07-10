Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Новак Джокович — Ник Кирьос: онлайн-трансляция финала Уимблдона-2022, где смотреть, когда начало, сетка, расписание

Новак Джокович vs Ник Кирьос. Финальная битва за титул Уимблдона. LIVE!
Даниил Сальников
Джокович — Кирьос. Финал Уимблдона-2022
Комментарии
Знаменитый серб противостоит новобранцу решающих матчей на турнирах «Большого шлема». Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 14-го игрового дня Уимблдона-2022. В воскресенье на Центральном корте сражаются за титул в мужском одиночном разряде дебютант решающей стадии турнира «Большого шлема» — Ник Кирьос из Австралии и многоопытный Новак Джокович. У знаменитого серба в коллекции уже 20 побед на «Шлемах», включая шесть титулов на Уимблдоне. Всего же это 32-й рекордный финал мэйджора у Джоковича. Отметим, что до нынешнего матча Новак не смог выиграть у соперника ни сета. Теннисисты встречались в 2017 году подряд в Акапулько и Индиан-Уэллсе. И Кирьос тогда, к удивлению многих, уверенно справился с Джоковичем. Что будет на этот раз – узнаете в нашем онлайне!

Уимблдон-2022. Мужская сетка
Уимблдон (м). Финал
10 июля 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Ник Кирьос
40
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Live Даниил Сальников

За прошлый 31 финал ТБШ Джокович одержал 20 побед и проиграл ещё 11 финалов. Вот как эти показатели разложились по четырём ТБШ

Расклад выступлений Джоковича в финалах ТБШ:
Australian Open — 9 титулов + 0 поражений в финалах
«Ролан Гаррос» — 2+4
Уимблдон — 6+1 (без учёта розыгрыша-2022)
US Open — 3+6
Всего — 20+11
14:17 Даниил Сальников

Что касается Джоковича, то он уже побил сразу несколько рекордов. Например, это его 32-й финал ТБШ, чего раньше не удавалось достичь никому. Кроме того, нетрудно заметить, что Новак — самый универсальный турнир. Если Надаль явный лидер на «Ролан Гаррос» (14 финалов), а Федерер на Уимблдоне (12), то серб — единственный теннисист, у кого сразу на трёх «Шлемах» не менее 8 финалов. Ни у кого в мире нет даже по два таких турнира в активе:

Лидеры по количеству попаданий в финал ТБШ:
1. Джокович — 32 раза (9/6/8/9)
2. Федерер 31 (7/5/12/7)
3. Надаль 30 (6/14/5/5)
13:53 Даниил Сальников

Так Ник Кирьос, ранее никогда не проходивший дальше 1/4 финала на ТБШ, без борьбы преодолел стадию полуфинала и оказался в своём первом финале мэйджора.

Штрафы на Уимблдоне так и сыплются! Кирьоса успели наказать уже дважды Штрафы на Уимблдоне так и сыплются! Кирьоса успели наказать уже дважды
13:35 Даниил Сальников

На специальной пресс-конференции испанец объяснил своё решение тем, что боялся усугубить травму и удлинить время лечения. А так Надаль предполагает теперь выступить на «Мастерсе» в Монреале ровно через месяц.

«Мог потерять 2-3 месяца». После снятия с Уимблдона Надаль рассказал о сроках возвращения «Мог потерять 2-3 месяца». После снятия с Уимблдона Надаль рассказал о сроках возвращения
13:33 Даниил Сальников

Многие ожидали интереснейшей битвы в полуфинале Надаль — Кирьос. Но борьбы не получилось — Рафа неожиданно снялся за день до матча из-за травмы мышц живота, которую он усугубил в 1/4 финала с Тейлором Фритцем.

Надаль снялся с Уимблдона за день до полуфинала! Как испанец принял трагическое решение Надаль снялся с Уимблдона за день до полуфинала! Как испанец принял трагическое решение
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022