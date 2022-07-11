Рыбакина рассказала, почему расплакалась на пресс-конференции после вопроса о родителях

23-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина объяснила, почему расплакалась на пресс-конференции, посвящённой её победе на Уимблдоне-2022, после вопроса о родителях. Выяснилось, что некоторое время назад семья отговорила Рыбакину перейти в студенческий спорт в США.
«Да, конечно. Поэтому я, наверное, и расчувствовалась на пресс-конференции. Просто трудно держать всё в себе. Лучше я брошу ракетку в корт, чем буду плакать на пресс-конференции (смеётся).
Конечно, родители ради меня пожертвовали своим временем и всем остальным. Хотя они и не знали, стану ли я профессиональной теннисисткой, они всегда в меня верили и поддерживали. Они видели, как мне весело, что я получаю удовольствие от тренировок после школы», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.
- 11 июля 2022
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