Рыбакина рассказала, почему расплакалась на пресс-конференции после вопроса о родителях

23-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина объяснила, почему расплакалась на пресс-конференции, посвящённой её победе на Уимблдоне-2022, после вопроса о родителях. Выяснилось, что некоторое время назад семья отговорила Рыбакину перейти в студенческий спорт в США.

«Да, конечно. Поэтому я, наверное, и расчувствовалась на пресс-конференции. Просто трудно держать всё в себе. Лучше я брошу ракетку в корт, чем буду плакать на пресс-конференции (смеётся).

Конечно, родители ради меня пожертвовали своим временем и всем остальным. Хотя они и не знали, стану ли я профессиональной теннисисткой, они всегда в меня верили и поддерживали. Они видели, как мне весело, что я получаю удовольствие от тренировок после школы», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.