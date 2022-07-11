Андреева и Блинкова вышли в основную сетку турнира в Лозанне

Российский теннисистки Эрика Андреева и Анна Блинкова вышли в основную сетку турнира WTA-250 в Лозанне (Швейцария).

В финале квалификации Андреева обыграла Магали Кемпен из Бельгии. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Её соперница не сделала ни одного эйса, семь раз ошиблась на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В свою очередь Блинкова обыграла Ипек Оз из Турции со счётом 7:5, 7:6 (7:1). Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. Блинкова дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 10. Оз сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.