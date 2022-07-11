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Барти объяснила, почему не смотрела финальные матчи Уимблдона

Барти объяснила, почему не смотрела финальные матчи Уимблдона
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Бывшая первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру в 25-летнем возрасте, призналась, что не смотрела финал Уимблдона. Бывшая теннисистка заявила, что её не особо интересуют трансляции.

«Я не смотрела финалы Уимблдона. Жаль, что я разочаровываю вас ответом. Конечно, я поддерживала Онс Жабер и Елену Рыбакину, которые являются великолепными девушками. И я была рада увидеть в финале Ника, которого знаю уже более десятка лет.

Но с тех пор, как я ушла из спорта, я практически не смотрю матчи. То же самое было и когда я сама выступала. Да, я иногда включаю трансляции, они у меня идут на заднем фоне. Но я очень редко сижу и смотрю матчи от начала до конца с каким-то интересом. Я уже достаточно била по мячу за карьеру. Поэтому нет смысла смотреть, как это делает кто-то другой», — цитирует Барти The Guardian.

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