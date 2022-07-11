Эшли Барти: я не жалею о завершении карьеры, это было правильное решение

Бывшая первая ракетка мира австралийка Эшли Барти заявила, что не пожалела о принятом решении завершить карьеру. После победы на Australian Open в 2022 году 25-летняя спортсменка, занимавшая первое место в рейтинге WTA, объявила о завершении карьеры. С тех пор Барти активно занимается гольфом и не появляется на теннисных турнирах.



«Я не жалею об уходе из спорта. Ничуть не жалею. Я знала, что это было правильное решение в подходящее время. Я хотела этого. Понимаю, что многие люди до сих пор недоумевают, почему я сделала это. Но я надеюсь, что они уважают моё решение. Да, карьера была великолепной, она включила всё, о чём я мечтала», — цитирует Барти The Guardian.

В 2019 году Эшли Барти выиграла Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»), в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Лучший результат австралийской спортсменки на Открытом чемпионате США (US Open) — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы).