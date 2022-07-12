Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина заявила, что не считает себя продуктом российской школы

Чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина отреагировала на слова президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева. Ранее он назвал Рыбакину «нашим продуктом». Елена до 2018 года выступала за Россию, но затем сменила гражданство. 9 июля она стала победительницей Уимблдона.

«Я считаю, что, конечно же, была юниором в первую очередь, и готовым продуктом меня назвать невозможно, потому что переход из юниоров во взрослую профессиональную карьеру сложный. Помимо того, что у тебя должна быть хорошая команда вокруг, не у каждого получается вообще продолжать на профессиональном уровне, а добиваются каких-то вершин, мне кажется, единицы. И мне в этом плане очень повезло. Поэтому с такой фразой я, конечно, не совсем согласна», — приводит слова Рыбакиной «РИА Новости Спорт».

Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон: