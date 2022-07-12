Грачёва проиграла Еве Лис в первом круге турнира WTA в Лозанне

Российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария).



В стартовом матче Грачёва уступила представительнице Германии Еве Лис со счётом 5:7, 4:6. Встреча продлилась 1 час 41 минуту. Грачёва один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Лис ни одного эйса, пять двойных ошибок и восемь реализованных брейк-пойнтов из 18.

Напомним, на данный момент Грачёва является 60-й ракеткой мире в рейтинге WTA.

Следующей соперницей Лис станет соотечественница Юле Нимайер.

Призовой фонд соревнований в Лозанне составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является представительница Словении Тамара Зиданшек.