Грачёва проиграла Еве Лис в первом круге турнира WTA в Лозанне
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Российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария).
В стартовом матче Грачёва уступила представительнице Германии Еве Лис со счётом 5:7, 4:6. Встреча продлилась 1 час 41 минуту. Грачёва один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Лис ни одного эйса, пять двойных ошибок и восемь реализованных брейк-пойнтов из 18.
Лозанна. 1-й круг
12 июля 2022, вторник. 14:05 МСК
217
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
2 : 0
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|2
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|6
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|4
60
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Напомним, на данный момент Грачёва является 60-й ракеткой мире в рейтинге WTA.
Следующей соперницей Лис станет соотечественница Юле Нимайер.
Призовой фонд соревнований в Лозанне составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является представительница Словении Тамара Зиданшек.
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