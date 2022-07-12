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Грачёва проиграла Еве Лис в первом круге турнира WTA в Лозанне

Грачёва проиграла Еве Лис в первом круге турнира WTA в Лозанне
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Российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария).

В стартовом матче Грачёва уступила представительнице Германии Еве Лис со счётом 5:7, 4:6. Встреча продлилась 1 час 41 минуту. Грачёва один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Лис ни одного эйса, пять двойных ошибок и восемь реализованных брейк-пойнтов из 18.

Лозанна. 1-й круг
12 июля 2022, вторник. 14:05 МСК
Ева Лис
217
Германия
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Варвара Грачёва
60
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва

Напомним, на данный момент Грачёва является 60-й ракеткой мире в рейтинге WTA.

Следующей соперницей Лис станет соотечественница Юле Нимайер.

Призовой фонд соревнований в Лозанне составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является представительница Словении Тамара Зиданшек.

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