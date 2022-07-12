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Эрика Андреева разгромила Анну Блинкову в первом круге турнира в Лозанне

Эрика Андреева разгромила Анну Блинкову в первом круге турнира в Лозанне
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18-летняя российская теннисистка Эрика Андреева уверенно вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария).

В матче первого круга Андреева (Q) разгромила соотечественницу Анну Блинкову (Q) со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час 9 минут. Андреева три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Блинковой ни одного эйса, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем раунде Андреева сразится с победительницей матча Нурия Парризас-Диас (Испания, 5) — Петра Мартич (Хорватия).

Призовой фонд турнира в Лозанне составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является словенка Тамара Зиданшек.

Лозанна. 1-й круг
12 июля 2022, вторник. 16:05 МСК
Анна Блинкова
140
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Эрика Андреева
153
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Комментарии
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