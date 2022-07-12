Александр Зверев оценил, успеет ли восстановиться к US Open — 2022
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев ответил, сможет ли сыграть на US Open — 2022, который пройдёт c 29 августа по 11 сентября. В прошлом году Зверев дошёл до полуфинала турнира, где в пяти сетах проиграл сербу Новаку Джоковичу.
7 июня Зверев перенёс операцию на голеностопе, из-за падения в полуфинале «Ролан Гаррос» Александр порвал три боковые связки. Позднее немец снялся с Уимблдона-2022.
«Как проходит моё восстановление? Хорошо. Я уже могу с весом заниматься ногой. Всё выглядит неплохо. Я до сих пор не отказался от Открытого чемпионата США и, конечно же, хочу участвовать в Кубке Дэвиса. Это моя цель», — приводит слова Зверева Eurosport.de со ссылкой на эфир RTL.
Комментарии
- 12 июля 2022
-
21:25
-
21:18
-
21:08
-
21:01
-
20:50
-
20:26
-
20:10
-
19:55
-
19:40
-
19:13
-
19:04
-
18:46
-
18:31
-
18:24
-
18:12
-
18:02
-
18:00
-
17:45
-
17:23
-
17:21
-
17:13
-
16:21
-
16:10
-
15:51
-
15:49
-
15:35
-
15:29
-
15:20
-
15:11
-
15:01
-
15:00
-
14:36
-
14:32
-
13:42
-
13:33
Партнерский контент