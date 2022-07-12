Александр Зверев оценил, успеет ли восстановиться к US Open — 2022

Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев ответил, сможет ли сыграть на US Open — 2022, который пройдёт c 29 августа по 11 сентября. В прошлом году Зверев дошёл до полуфинала турнира, где в пяти сетах проиграл сербу Новаку Джоковичу.

7 июня Зверев перенёс операцию на голеностопе, из-за падения в полуфинале «Ролан Гаррос» Александр порвал три боковые связки. Позднее немец снялся с Уимблдона-2022.

«Как проходит моё восстановление? Хорошо. Я уже могу с весом заниматься ногой. Всё выглядит неплохо. Я до сих пор не отказался от Открытого чемпионата США и, конечно же, хочу участвовать в Кубке Дэвиса. Это моя цель», — приводит слова Зверева Eurosport.de со ссылкой на эфир RTL.