Миша Зверев отреагировал на видео «версии 2.0» брата Александра после операции

Бывший немецкий теннисист Миша Зверев, старший брат второй ракетки мира Александра Зверева, оставил комментарий под постом спортсмена в социальных сетях. Ранее Зверев-младший опубликовал видео, на котором он шагает в фиксаторе, и подписал его: «Александр Зверев. Версия 2.0».
«Маленький шаг в тренажёрном зале, но большой на пути к титулу», — написал Миша Зверев в комментариях.
Напомним, 7 июня Александр Зверев перенёс операцию на голеностопе. Из-за страшного падения в полуфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») Александр порвал три боковые связки. Позднее немецкий теннисист снялся с Уимблдона 2022 года. Победу на турнире одержал 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, который в финале победил австралийца Ника Кирьоса.
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