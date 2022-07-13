Грачёва и Блинкова вылетели в четвертьфинале турнира в Лозанне в парном разряде

Российские теннисистки Варвара Грачёва и Анна Блинкова вылетели в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария) в парном разряде, проиграв словенке Тамаре Зиданшек и норвежке Улрикке Эйкери.

Эйкери и Зиданшек одержали победу со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Грачёва и Блинкова ни разу не подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали восемь брейк-пойнтов из 14. На счету Эйкери и Зиданшек ни одного эйса, четыре двойные ошибки и девять реализованных брейк-пойнтов. из 14.

В полуфинале Эйкери и Зиданшек сыграют с победительницами в матче Анна Калинская (Россия) и Ралука Олару (Румыния) — Ольга Данилович (Сербия) и Кристина Младенович (Франция).