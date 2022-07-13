Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Ньюпорте, обыграв Джека Сока

Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Ньюпорте, обыграв Джека Сока
Комментарии

42-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик пробился в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США).

В матче второго круга Бублик (3) обыграл 100-ю ракетку мира, представителя США Джека Сока со счётом 6:3, 3:6, 6:2. Встреча продлилась 1 час 52 минуты. Бублик 22 раза подал навылет, допустил 15 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Сока два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем раунде Бублик сразится с победителем матча Макс Пёрселл (Австралия, WC) – Энди Маррей (Великобритания, 6).

Призовой фонд соревнований в Ньюпорте составил $ 594 950. Его действующим чемпионом является представитель ЮАР Кевин Андерсон.

Ньюпорт. 2-й круг
13 июля 2022, среда. 18:10 МСК
Александр Бублик
42
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 2
         
Джек Сок
100
США
Джек Сок
Д. Сок
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022