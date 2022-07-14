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Стэн Вавринка снялся с домашнего турнира в Гштааде

Стэн Вавринка снялся с домашнего турнира в Гштааде
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарский теннисист Стэн Вавринка сообщил, что не сыграет на грунтовом турнире категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Соревнования пройдут с 18 по 24 июля.

«Путь моего восстановления был долгим, но мне становится лучше день ото дня. Несмотря на то что я доволен своим прогрессом, я понимаю, что всё ещё нахожусь не там, где хочу и где должен быть, чтобы выдерживать конкуренцию и выигрывать матчи подряд на самом высоком уровне.

Мне грустно об этом сообщать, но я вынужден сняться с Гштаада. Как всегда, но чуть больше я хочу проявить себя с лучшей стороны в Швейцарии, перед своими болельщиками. Я хочу выходить на корт, только когда буду чувствовать, что готов конкурировать. Очень сожалею об этом, но это инвестиция в себя.

Тем временем я буду продолжать усердно работать до конца сезона. Следующая остановка – американские качели», — написал Вавринка в своих социальных сетях.

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