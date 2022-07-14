Шамиль Тарпищев высказался о возможном отстранении российских теннисистов от ОИ-2024

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на слова бывшего главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), члена МОК Крейга Риди. Ранее Риди оценил как «маловероятные» шансы участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

«Правила отбора на Олимпиаду у нас не менялись. Проходят лучшие по очкам рейтингов после Открытого чемпионата Франции. Чтобы гарантированно попасть, надо быть в топ-80, но проходят не более четырёх представителей от страны. Но пока мы отстранены и преждевременно это обсуждать — надо ждать и смотреть, как будет развиваться ситуация в мире. В любом случае это будет решение Международного олимпийского комитета», — цитирует Тарпищева ТАСС.

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