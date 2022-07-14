Тим обыграл Баутиста-Агута и вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде
Поделиться
Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Бостаде (Швеция). В матче 1/4 финала он обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут. 339-я ракетка мира Тим сделал три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. Его соперник, занимающий 20-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.
Следующим соперником Тима станет победитель матча Себастьян Баэс (Аргентина) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
В четвертьфинал турнира в Бостаде также вышли два россиянина. Борьбу на турнире продолжают Аслан Карацев и Андрей Рублёв.
Комментарии
- 14 июля 2022
-
19:33
-
18:45
-
17:52
-
17:40
-
17:27
-
17:17
-
17:04
-
16:24
-
15:46
-
15:16
-
14:04
-
13:18
-
11:56
-
11:44
-
11:25
-
11:22
-
09:49
-
09:01
-
08:46
-
08:15
-
07:41
-
02:43
-
00:03
- 13 июля 2022
-
23:37
-
23:19
-
22:47
-
22:17
-
21:51
-
20:28
-
20:06
-
19:33
-
19:09
-
18:57
-
18:00
-
17:53
Партнерский контент