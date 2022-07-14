Тим обыграл Баутиста-Агута и вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Бостаде (Швеция). В матче 1/4 финала он обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.



Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут. 339-я ракетка мира Тим сделал три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. Его соперник, занимающий 20-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.



Следующим соперником Тима станет победитель матча Себастьян Баэс (Аргентина) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

В четвертьфинал турнира в Бостаде также вышли два россиянина. Борьбу на турнире продолжают Аслан Карацев и Андрей Рублёв.